Endless love, anticipazioni 20 dicembre: Nihan ricatta Emir

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di venerdì 20 dicembre 2024

Tarik si fa dire da Galip il nome della società intermediaria con la quale Emir si è accordato per nascondere i traffici illeciti dell’azienda. Nihan mette in atto contro Emir un vero e proprio ricatto: se vuole riuscire a saldare le banche, dovrà ordinare ai suoi uomini di stare lontani dalla loro casa; in questo modo, la donna è ora libera di abbracciare nuovamente Deniz e aspetta che Kemal porti a compimento il suo piano. Seguici su Instagram.