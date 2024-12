Endless love, anticipazioni 21 dicembre: Kemal apprende che Zeynep ama ancora Emir

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 21 dicembre 2024

Fehime ha messo insieme uno scatolone con alcuni oggetti che aveva preso dall’antica casa di Kemal e lo consegna a Zeynep. All’interno, Zeynep trova un pacco indirizzato al fratello, contenente una chiavetta USB con dei video che inchiodano Emir per la morte di Linda. Nel frattempo, Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare l’accordo per il divorzio consensuale da Nihan. I due giovani sono al settimo cielo e credono che nulla possa più ostacolare la loro felicità. Tuttavia, mentre celebrano con i loro cari, Asu ed Emir stanno già complottando alle loro spalle.

Nel giorno delle celebrazioni per l’annuncio del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che dovrà stabilire la paternità di Deniz. Lui e Nihan, entusiasti, pianificano il loro futuro, anche se Kemal non riesce a liberarsi di una certa inquietudine. Nel frattempo, le banche iniziano a revocare i crediti alla Kozcuoglu Holding perché Nihan, nel tentativo di accelerare la rovina dei rivali, ritarda i pagamenti delle rate previste dal piano di rientro.

Emir, informato da Asu del ritrovamento dei video da parte di Zeynep, ha un confronto molto difficile con suo padre; poi torna a casa e rimane scioccato dalla sua nuova realtà. Kemal apprende con sconcerto che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo danneggiare suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir e compie un'azione inattesa persino per lo stesso Emir.