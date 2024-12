Endless love, anticipazioni 7 dicembre: puntata lunga del sabato pomeriggio

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 7 dicembre 2024

Emir è convinto di aver ideato un piano perfetto: crede che Nihan, temendo di perdere Deniz in una disputa per il divorzio, deciderà di restare con lui. Uno dei bambini malati racconta a Leyla che, insieme ai suoi amici, si recava a giocare in un campo abbandonato. Leyla e Ayan eseguono un sopralluogo in questo luogo, un’area dove l’erba non cresce e dove molti anni prima alcuni ambientalisti avevano effettuato delle ricerche.

Kemal e Zehir vanno a confrontarsi con i minatori della cava le cui irregolarità hanno portato all’arresto di Nihan. Lì scoprono che mancano completamente i sistemi di sicurezza e che le morti verificatesi in passato si sarebbero potute evitare. Vengono anche a sapere che Asu, il giorno prima di accusare Nihan, ha incontrato alcuni minatori per ottenere informazioni. In quel momento Kemal avvisa Emir che ci sono testimoni pronti a far ricadere su di lui le accuse rivolte a Nihan. Tuttavia, Emir ha già trovato qualcuno disposto ad assumersi la colpa al posto suo.

Nel frattempo, fervono i preparativi per il matrimonio di Zeynep e Hakan. Prima però Zeynep, incinta di Emir, lo avverte che se non avesse divorziato da Nihan, avrebbe sposato Hakan il giorno successivo. Nihan sogna una vita insieme a Kemal certa che Emir, per proteggere la sua reputazione, presto le concederà il divorzio. Tuttavia, Kemal è sempre più preoccupato per le eventuali vendette di Emir…