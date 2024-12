Endless love, anticipazioni superpuntata 14 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 14 dicembre 2024

Kemal si riavvicina a Zeynep, ma lei non è certa di voler tornare sui suoi passi. Leyla e Ayhan sono pronti a convolare a nozze, tuttavia Leyla ha difficoltà ad accettare alcune azioni del suo fidanzato. Mercan desidera riaprire il caso del rapimento di Asu e anche Kemal nutre sospetti riguardo al sangue rinvenuto nella sua abitazione. Kemal ha una proposta per Mujgan.

Il cerchio attorno a Emir si stringe sempre di più e Galip si offre come capro espiatorio. Se Emir incolpa suo padre di tutte le malefatte, il suo nome e quello dell’azienda saranno al sicuro. Tuttavia, deve avvisarlo: c’è una frattura pericolosa che potrebbe inghiottirlo. L’uomo responsabile dei trasporti della miniera illegale detiene registri dettagliati su tutte le operazioni dell’azienda ed è lo stesso che, trent’anni fa, si occupava dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Si tratta di Halil Sevketli, il responsabile della logistica della Kozcuoglu Holding.

Emir ha una sfida impegnativa: deve trovare quest'uomo prima che lo faccia Kemal. Mercan coinvolge Kemal in un piano per tendere una trappola ad Asu, scatenando la gelosia furiosa di Nihan, che decide di mettere in atto un piano alternativo: persuadere Zeynep a farsi usare come esca per incastrare Asu. Emir convoca una riunione familiare.