Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 17 dicembre: Irene ammette di aver amato Alfredo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 17 dicembre 2024

Irene pensa che Clara non sia davvero interessata ad Alfredo, ma lei le ammette che in passato lo amava. La stessa Clara rivela a Elvira di non essere più certa del suo rapporto con Jerome. Enrico, non senza difficoltà, deve dire alla figlia che non trascorreranno il Natale insieme. Salvatore è pronto a pagare totalmente di tasca sua il conto del ricevimento di matrimonio al Circolo, ma Elvira ignora questo particolare. Adelaide invita anche Umberto alla cena prenatalizia di famiglia… Seguici su Instagram.