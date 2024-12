Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2024

Marcello, finalmente, si è riappacificato con Matteo e lo invita a vivere a casa sua, mentre Marta ha intenzione di cercare un appartamento tutto suo. Le Veneri scoprono la linea economica della GMM. Salvo ed Elvira informano Don Saverio che hanno deciso di sposarsi e gli chiedono di celebrare il loro matrimonio il prima possibile. Odile è preoccupata per la salute di Matteo e, dopo aver contattato un luminare dell’ortopedia, offre al ragazzo una cura alternativa per accelerare i tempi di guarigione della sua spalla. Marta ed Enrico decidono di frequentarsi, ma a determinate condizioni.

Con l’aiuto di Adelaide, Marta ha trovato una casa che fa al caso suo. Procedono, intanto, i preparativi del matrimonio di Elvira e Salvo, ma per lo sposo c’è una brutta notizia che riguarda il conto. Nel frattempo, al Paradiso, Roberto, Marcello e Gianlorenzo commentano i dati del primo giorno di vendite della nuova collezione, che sono molto positivi. Alfredo vorrebbe parlare con Clara, ma l’arrivo di Jerome lo blocca. Matteo confida a Odile che il ricordo di Maria e degli errori passati ancora lo tormentano: i due sono sempre più intimi.

Rosa parla con Matteo, offrendogli un punto di vista diverso su Maria. Salvo non dice a Elvira che sarà lui ad addossarsi tutte le spese matrimoniali. Nel frattempo, Elvira riceve un aiuto inaspettato per la confezione del suo abito da sposa. Odile rivela a Marta alcune informazioni su Umberto per favorire una riconciliazione tra i due; Marta, però, non è ancora pronta a perdonare il padre. Alfredo trova finalmente il modo di confessare a Clara i suoi sentimenti e lei reagisce scappando via.

Adelaide consegna a Marta le chiavi del suo nuovo appartamento. Clara, ancora confusa per quanto è successo con Alfredo, si apre con Elvira, mentre lui torna alla carica e le chiede nuovamente di parlare. Al Paradiso, intanto, in vista del Natale, è stata organizzata una raccolta fondi per la casa-famiglia. Odile sprona Matteo a trovare una passione che lo aiuti a superare il suo momento di difficoltà. Marta invita Enrico nella sua casa nuova e tra i due scoppia la passione.

Per Marta ed Enrico è un risveglio speciale. Irene inizia a capire che Clara le sta nascondendo qualcosa. Adelaide si mostra infastidita per la troppa disponibilità della figlia verso Matteo. Lui, nel frattempo, torna a lavorare al Paradiso. Elvira confessa alle Veneri di essere incinta. Alfredo, a sorpresa, si presenta da Clara e succede qualcosa di inaspettato per entrambi.