Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide, cena di famiglia e vacanze di Natale

A Il paradiso delle signore, le feste si avvicinano e la famiglia Guarnieri sente il richiamo di Saint Moritz; in particolare la Contessa (Vanessa Gravina) proporrà prima a Odile (Arianna Amadei) e poi a Marta (Gloria Radulescu) di andare al lago per Natale.

Se dal canto suo la giovane direttrice della Galleria Milano Moda starà per passare le sue prime festività con la madre, la nipote di Adelaide avrà intenzione di restare a Milano. Odile, allora, lancerà l’idea di una cena prenatalizia, alla quale vorrebbe venisse invitato anche Umberto (Roberto Farnesi).

Cosa farà dunque Adelaide davanti ad una richiesta simile? Non se la farà ripetere due volte e inviterà anche il cognato alla cena prenatalizia di famiglia, scegliendo inoltre di non invitare Marcello (Pietro Masotti) per non creare tensioni.

Tutto sarà pronto dunque per l'atmosfera natalizia e, scendendo nei dettagli, alla cena a Villa Guarnieri ci sarà un momento molto emozionante tra Marta e Umberto, che si ritroveranno sui ricordi del passato. Basterà questo momento amarcord per far riappacificare padre e figlia? Lo scopriremo presto!