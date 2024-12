Il paradiso delle signore anticipazioni: Clara e Alfredo, cosa succede prima di Natale?

A Il paradiso delle signore, Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele Anagni) fanno scintille: sono innamorati persi ma lo sanno tutti… tranne loro! In seguito al bacio “sbagliato”, infatti, i due non sapranno come approcciarsi, ma la Boscolo deciderà comunque di confessare tutto ad Irene (Francesca Del Fa). Come reagirà la sua amica e mentore?

Irene crederà che a Clara non interessi davvero il suo ex fidanzato ma, dopo un po’ dí esitazione, lei ammetterà che in passato era innamorata di lui. Non solo: Clara rivelerà ad Elvira (Clara Danese), più equilibrata ed esterna alla faccenda dunque con un occhio più imparziale, che non è più sicura del suo rapporto con Jerome…

E non finisce qui: mentre Alfredo cercherà di nuovo la Venere ciclista, lei sarà talmente confusa da respingerlo. Una volta davanti a Jerome, però, non resisterà e gli parlerà del bacio con il bel magazziniere. A quel punto Jerome, dopo aver saputo dell’effusione tra Clara e Alfredo, affronterà quest’ultimo.

Comunque sia, alla fine Clara informerà Jerome della sua partenza insieme a lui per Natale. Occhio però al colpo di scena: Jerome – pentito per quanto accaduto il giorno prima – si scuserà con Alfredo, che però in extremis farà un ultimo regalo a Clara per salutarla prima della partenza. E sarà quello il momento in cui… accadrà qualcosa di inaspettato! Seguici su Instagram.