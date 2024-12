Il paradiso delle signore: Salvatore pagherà l’intera cifra del ricevimento? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, è il momento di organizzare il matrimonio per la Venere mora e il suo bel barista che, sempre più innamorati, non stanno nella pelle e bramano di sposarsi il più presto possibile. Tra i desideri di Elvira (Clara Danese) vi sarà quello di festeggiare il suo matrimonio al Circolo e Salvatore (Emanuel Caserio) accetterà, ma non le dirà che sarà lui a pagare l’intera cifra…

Pare proprio, insomma, che il padre di lei continui a distinguersi in senso negativo, ma Salvo sarà pronto a sacrificarsi per pagare il conto del ricevimento nuziale e accontentare la sua amata.

Elvira sarà ovviamente ignara dell’accaduto e della situazione, ma poi scoprirà per caso che Salvo dovrà saldare da solo le spese per i festeggiamenti e deciderà di affrontare il padre: ce la farà questa volta a fargli cambiare idea?

Comunque vada, Salvo capirà che Elvira ha trovato il preventivo del ricevimento e lei gli confesserà che non le interessa più far contento il padre: molto meglio sposarsi e basta che farlo secondo il volere dei propri genitori! Il lieto fine è dunque in arrivo?