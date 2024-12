My Home My Destiny anticipazioni: Cengiz dà un ultimatum a Mehdi

Il duplice attentato ai danni dell’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e dell’avvocato Bariş Tunahan (Engin Ozturk), nuovo compagno della donna, spingerà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) a tentare di trattare con lo spietato Cengiz (Rıza Akın). Una svolta che si rivelerà di fondamentale importanza nelle prossime puntate di My Home My Destiny…

My Home My Destiny, news: Mehdi rinuncia a lavorare per Cengiz

La storyline partirà quando Mehdi capirà di avere sbagliato ad accettare il lavoro di tuttofare di Cengiz. Proprio per questo, al fine di garantire una serenità alla figlioletta Mujgan, alla sorella Cemile (Elif Sönmez) e al cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu), Mehdi rinuncerà alla casa extralusso nella quale il boss del carcere gli ha permesso di vivere, con la scorta di uomini guidata da Meto (İnanç Konukçu), ed andrà a trovare lo stesso Cengiz per comunicargli che rinuncia all’incarico.

Tuttavia, la risposta di Cengiz non sarà per niente conciliante: durante il colloquio, il criminale ricorderà a Mehdi che ha pagato la sua cauzione di 500.000 lire turche affinché ritornasse il libertà e lavorasse alle sue dipendenze; inoltre gli farà presente che, da quel momento in avanti, il suo debito è duplicato e corrisponde ad un milione di lire. Parole che Mehdi sottovaluterà, visto che non si lascerà intimidire ed andrà avanti col proposito di lasciare il lavoro…

My Home My Destiny, trame: gli attentati contro Zeynep e Bariş

Prima di congedarlo, Cengiz farà infatti presente a Mehdi che è a tutti gli effetti un suo lavoratore finché non gli avrà restituito fino all’ultimo centesimo; in caso contrario, non esiterà a trovare la persona alla quale vuole più bene. Una minaccia che si concretizzerà quando gli uomini di Cengiz andranno nelle case di Zeynep e Bariş e cominceranno a sparare dei colpi di pistola all’impazzata contro le vetrate.

Fortunatamente né Zeynep e Baris e né i loro parenti si faranno male, ma ciò basterà a Mehdi per capire che Cengiz è disposto a tutto pur di riavere il suo denaro, persino a sporcarsi le mani di sangue. Proprio per questo, dopo essersi confrontato con Zeynep e aver chiesto a Bariş di fare il possibile per proteggerla, Mehdi andrà nuovamente in carcere per parlare con Cengiz.

My Home My Destiny, spoiler: Cengiz dà un ultimatum a Mehdi

Anche in questo caso, la risposta di Cengiz non sarà delle migliori: appena Mehdi gli chiederà un po’ di tempo per saldare il suo debito, il boss dirà che ha soltanto 24 ore per chiudere la questione che hanno in sospeso, altrimenti non esiterà a dare il via alla sua nuova rappresaglia.

E così, mentre Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) contatterà l'amico Sadi (Erkan Petekkaya) per capire come proteggere Bariş, Zeynep e la sua famiglia, Mehdi e tutte le persone attorno a lui saranno in forte pericolo. Non a caso, quella stessa notte, tantissimi uomini di Cengiz riceveranno l'ordine di andare nella nuova casa di Mehdi. Ma per quale ragione?