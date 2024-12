My home my destiny, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2024

Durante una cena, Ali Riza e Baris si confidano e lo zio sprona il nipote a portare la sua relazione con Zeynep su un altro livello. Intanto Zeynep si sta confrontando con Emine, dopo la discussione avuta con Ozlem. Zeynep ha molti dubbi, non solo sulla relazione con Baris ma anche sulla sua capacità di riconoscere il vero amore. Nuh incontra Mehdi nel luogo dove lui lavora, la loro amicizia è messa a dura prova e nessuno dei due cede.

Benal è decisa a scappare con la piccola Mujgan, ma Cemile sembra intercettare le sue intenzioni e avverte subito Mehdi. Quando Nuh rientra a casa, Cemile vuole ancora parlargli dei problemi del fratello, ma suo marito non è più disposto ad ascoltarla. Nel frattempo Baris, che non riesce a contattare Zeynep in alcun modo, avverte Nermin che l’uomo che aveva sparato loro, è stato arrestato.

Mehdi, informato del piano di Benal, decide di fare come fece in passato con Zeynep: la chiude dentro la sua stanza per impedirle che possa fuggire con la bambina. Questo scatenerà una serie di reazioni da parte delle persone attorno all’uomo, da Nuh a Cemile, fino all’arrivo di Zeynep e Baris, che affrontano Mehdi per riuscire a salvare Benal e portarla via da quella casa insieme alla bambina.

La sera stessa Zeynep aveva ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Baris, che la coglie molto sorpresa perché non sa bene quali siano i sentimenti che prova per il suo capo. Baris invece è convinto e nutre la speranza che Zeynep possa accettare, nonostante lo scetticismo che aleggia intorno alla donna da parte delle sue madri e della sua amica Emine.