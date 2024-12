My home my destiny, anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 30 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025

Nei giorni 30 e 31 dicembre, 2 e 3 gennaio My home my destiny andrà eccezionalmente in onda alle 16,10; domenica 29 dicembre e sabato 4 gennaio verrà trasmessa dopo Beautiful.

Nuh e Cemile continuano a discutere sulla loro situazione. Nuh non è contento che Cemile sia così coinvolta dai problemi del fratello togliendo tempo alla loro vita coniugale, ma non ha intenzione di allontanarsi da lei. La ricerca di Benal continua. Savas e Emine cercano delle tracce sui social, anche se Emine comincia ad essere stanca del destino avverso della sua famiglia. Zeynep e Baris vanno alla stazione dei taxi dove si è recata Benal e scoprono dove potrebbe essersi recata. Mehdi intanto, in difficoltà nell’accudire la figlia da solo, per orgoglio, accetta di essere aiutato da Cemile. Nel frattempo medita di lasciare gli affari di Cengiz per dedicarsi a sua figlia.

Zeynep e Baris vanno a Duzce per rintracciare Benal e convincerla a tornare con loro a Istanbul e a riprendersi la figlia. In un primo momento Benal si rifiuta di parlare con loro, e i due decidono di passare la notte in albergo e di fare un ultimo tentativo l’indomani. Quando Sakine viene a sapere che passeranno la notte insieme, la notizia la sconvolge. Nel frattempo, Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo. La donna non acconsente subito e, sebbene ne sia felice, mantiene il segreto con Nermin e Sakine. Quando Zeynep riesce a parlare con Benal le dice che ora la figlia è con Mehdi, che lei non ha potuto opporsi, perché essendo lui il padre ha tutto il diritto di avere con sé la bambina.

Zeynep e Baris portano Benal a casa. Le donne l’accolgono a braccia aperte, le offrono comprensione e vicinanza. Nermin le propone di trasferirsi da loro e di ricominciare a lavorare come sua infermiera. Nel frattempo, Mehdi parla con Cengiz per comunicargli l’intenzione di non lavorare più per lui. Cengiz minaccia di fare del male a una persona a lui cara se Mehdi non restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Mehdi, convinto della sua decisione, torna a casa dove dice a Cemile e Nuh di preparare i bagagli. Si trasferiscono in una casa in affitto, ma vengono raggiunti da Meto che chiede la restituzione del prestito.

Dopo l’attacco alle due case, Zeynep e Baris sono molto preoccupati per le loro famiglie. Mehdi si scusa con tutti e promette che farà il possibile per difendere i suoi cari da eventuali attacchi di persone che in realtà vogliono solo colpire lui. Ali Riza decide di chiamare un suo caro amico, Sadì, per far sentire protetti i familiari. L’uomo, a prima vista molto buffo e in vena di scherzi, tranquillizza tutti e si mette d’accordo con Ali Riza per far sì che siano tutti al sicuro. Nel frattempo, Cemile vive un dramma interiore causato dal dolore che prova per quanto accaduto a Mehdi. La donna cerca di stargli vicino, ma è come se dentro di sé sapesse che qualcosa di terribile sta per accadere.

Ali Riza va a casa di Nuh per presentare a Mehdi il suo amico Sadi, l’uomo che – secondo lui – può essere determinante per risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto. Insieme ad Ali Riza e a Sadi c’è anche Zeynep, con la piccola Mujgan. Alla fine dell’incontro e dello scambio di opinioni, Ali Riza se ne va in macchina insieme a Zeynep, a Cemile e alla bambina, mentre a casa con Nuh restano Mehdi e Sadi, che preferiscono continuare a parlare da soli, apertamente. Lungo la strada, l’auto di Ali Riza viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Meto fa scendere Zeynep e la piccola Mujgan dalla macchina, minacciandole con la pistola.

Nuh saluta e abbraccia Mehdi, ignaro di quello che sta per accadere da lì a poco. Meto afferra Zeynep con in braccio Mujgan e intima a Mehdi di gettare la pistola, puntando la sua verso Zeynep. Mehdi accetta di posare l'arma e di arrendersi, ma proprio in quel momento Nuh spunta fuori all'improvviso e si lancia contro Meto, scatenando una colluttazione violenta. Nel caos, Zeynep riesce a fuggire con la bambina. Meto spara dei colpi nella sua direzione, ma Mehdi si lancia per proteggerle e viene colpito mortalmente. Muore davanti agli occhi sgomenti di Zeynep e Nuh. La notizia giunge anche a Cemile, Benal, al resto delle donne, nonché Ali Riza e Baris.