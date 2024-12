My Home My Destiny anticipazioni: gli attentati contro Bariş e Zeynep

Duplice attentato in arrivo nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Tra non troppo tempo, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), Bariş Tunahan (Engin Ozturk) e i loro familiari saranno in forte pericolo. E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale una decisione presa da Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

My Home My Destiny, news: Mehdi rinuncia a lavorare per Cengiz

La storyline si delineerà nel momento in cui Mehdi capirà che deve dare importanza alla sua famiglia, ragione per la quale non può rischiare di finire nei guai per gli affari legali che sta gestendo per conto di Cengiz (Rıza Akın), l’ormai ex compagno di cella che l’ha fatto uscire di prigione pagandogli la cauzione.

Certo del fatto che Cengiz sia un uomo ragionevole, Mehdi annuncerà alla sorella Cemile (Elif Sönmez) e al cognato Nuh (Nuh (Fatih Koyunoğlu) che vuole lasciare il lavoro, ragione per la quale accetterà di andare a stare con loro in una nuova casa, sicuramente meno lussuosa rispetto a quella che gli ha affidato il criminale per svolgere i suoi servizi.

In realtà, appena si troverà faccia a faccia con Cengiz, Mehdi andrà incontro ad un’amara sorpresa: il boss pretenderà che continui a lavorare per lui finché non gli restituirà il milione di lire che gli deve, ossia il doppio rispetto della cifra che tempo addietro ha pagato per la sua cauzione!

My Home My Destiny, spoiler: gli attentati contro Zeynep e Bariş

Nonostante la minaccia di Cengiz di fare del male alla persona alla quale vuole più bene, Mehdi andrà avanti con il suo proposito di lasciare il lavoro. Così facendo, metterà quindi a rischio la sua amata Zeynep e Bariş, il nuovo compagno della donna. Possiamo infatti anticiparvi che diversi uomini armati, ovviamente mandati da Cengiz, si recheranno nelle case di Zeynep e Bariş e cominceranno a sparare all’impazzata dei colpi di pistola verso le finestre.

Fortunatamente sia Zeynep e Bariş e sia i loro cari presenti nelle rispettive abitazioni ne usciranno illesi. E tra i presenti ci sarà anche Benal (İncinur Sevimli), appena ritornata a casa dopo il breve abbandono della piccola Mujgan. Tuttavia, lo spavento sarà tanto e i criminali lanceranno nelle case due mattoni con un messaggio scritto sopra: “Con tanto amore, Mehdi“. Un indizio che, inevitabilmente, getterà ombre su Karaca…

My Home My Destiny, trame: Bariş non crede che Mehdi sia colpevole ma…

Una volta arrivata con la sua famiglia nell’abitazione di Bariş, Zeynep non potrà fare a meno di pensare che il colpevole del duplice attentato possa essere Mehdi. Un parere che non troverà concorde l’avvocato Tunahan, certo del fatto che Karaca non rischierebbe mai di fare del male a Zeynep, visto che qualche settimana prima si è preso una pallottola al posto suo per proteggerla.

Per questo, Bariş avanzerà l’ipotesi che in realtà il messaggio scritto sui mattoni sia un’intimidazione vera e propria nei riguardi di Mehdi, finito purtroppo nuovamente nei guai. Non a caso, Bariş eviterà di avvisare la polizia finché non avrà chiarito ulteriormente la situazione.

Una mossa che si rivelerà giusta, dato che dietro a tutto quanto ci sarà Cengiz, in cerca di vendetta contro Mehdi per avere lasciato il lavoro. Vendetta dove, molto presto, ci scapperà il morto…