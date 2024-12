My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep e Mujgan vengono rapite!

Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) si sta per cacciare in un grosso guaio e le prime a pagarne le spese saranno Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) e la piccola Mujgan. Nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, l’ex moglie e la figlia ancora in fasce del meccanico verranno infatti rapite dagli uomini di Cengiz (Rıza Akın). Una situazione che creerà una forte tensione nella dizi turca…

My Home My Destiny, news: attentato a casa di Zeynep e Bariş

La storyline si delineerà nel momento in cui Mehdi capirà che deve ritornare sulla retta via e che non può continuare a gestire gli affari loschi di Cengiz, il boss che lo ha fatto uscire dal carcere pagando la sua cauzione corrispondente a 500.000 lire turche.

Certo del fatto che il criminale capirà la sua scelta, Mehdi si recherà a colloquio da Cengiz per comunicargli che intende lasciare il lavoro, ma la risposta sarà tutt’altro che positiva. Cengiz sottolineerà infatti che – prima di considerarsi un suo ex dipendente – deve restituirgli i soldi che ha speso per lui, che sono ormai duplicati e corrispondono ad un milione di lire.

Ovviamente, dato che non disporrà di così tanto denaro, Mehdi cercherà di prendersi del tempo per riflettere meglio sul da farsi, ma Cengiz per tutta risposta darà ordine ai suoi uomini di organizzare un duplice attentato in casa di Zeynep e in quella dell’avvocato Bariş Tunahan (Engin Öztürk). Per fortuna nessuno si farà male, ma lo spavento sarà tanto…

My Home My Destiny, trame: Cengiz dà un ultimatum a Mehdi

Occhio, quindi, a quello che succederà in seguito: appena verrà informato di quello che è successo, Mehdi andrà ancora una volta in carcere da Cengiz e, dopo aver sottolineato che avrebbe dovuto ucciderlo invece di fidarsi delle sue promesse, asserirà che intende restituirgli tutto il denaro, anche se ha bisogno di un po’ di tempo per racimolarlo. Parole che non piaceranno affatto a Cengiz, visto che darà a Mehdi soltanto 24 ore di tempo per saldare il debito.

Nel frattempo, data la situazione pericolosa venutasi a creare, Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) cercherà di fare un favore a Mehdi e farà arrivare in città Sadi (Erkan Petekkaya), un amico di vecchia data invischiato con la malavita che sa come affrontare le minacce di Cengiz. Non a caso, Sadi consiglierà con successo di fare in modo che anche la sorella Cemile (Elif Sönmez) e Mujgan vadano a stare a casa di Bariş, dove i suoi uomini stanno monitorando la situazione.

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep e Mujgan rapite!

Tuttavia, durante il tragitto verso la residenza dei Tunahan accadrà l’impensabile: gli uomini di Cengiz, capitanati da Meto (İnanç Konukçu), raggiungeranno la macchina, guidata in quel momento da Ali Riza, e obbligheranno Zeynep – nella vettura con lo zio di Bariş e Cemile – a seguirla con la piccola Mujgan. Il tutto mentre mancheranno circa cinque ore alla scadenza del pagamento del debito.

Zeynep e Mujgan verranno dunque rapite e Mehdi apprenderà tutto quanto via telefono. Una faccenda che vorrà risolvere il prima possibile, anche se Sadi gli raccomanderà di stare calmo finché non avrà scoperto dove Cengiz ha fatto portare Zeynep e la bambina. Ma Mehdi sarà davvero in grado di stare con le mani in mano? Seguici su Instagram.