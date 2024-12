Natale Rai con i film Disney dal 23 dicembre: Mulan, Aladdin, Cenerentola e non solo…

Le festività natalizie di quest’anno si preannunciano ancora più speciali grazie alla programmazione straordinaria firmata Disney, che sarà trasmessa sulle reti Rai. Grandi e piccoli avranno l’opportunità di vivere la magia del Natale con alcuni dei film più amati di sempre, dai grandi classici alle produzioni più recenti. Un’occasione unica per immergersi in un mondo magico, dove avventura, emozione e sorriso sono sempre protagonisti.

L’epico racconto di Mulan, la coraggiosa eroina cinese che sfida le tradizioni per salvare la sua famiglia e il suo regno, apre ufficialmente le celebrazioni natalizie il 23 dicembre in prima serata su Rai 2. Un film che mescola avventura, emozione e musica indimenticabile, perfetto per iniziare al meglio le festività.

Il 24 dicembre, in prima visione assoluta, Rai3 trasmette Luca, il capolavoro animato diretto da Enrico Casarosa. Ambientato nelle meravigliose località italiane, il film racconta una storia di amicizia e crescita che celebra la bellezza dell’estate e la magia dell’Italia. Un’occasione perfetta per immergersi nel calore e nei colori della Vigilia di Natale.

Il 27 dicembre su Rai 1, un altro grande classico Disney rivive in una spettacolare versione live-action: Aladdin, con le sue spettacolari scenografie, una colonna sonora mozzafiato e un indimenticabile Will Smith nei panni del Genio. Il film trasporta il pubblico nel mondo delle Mille e Una Notte, dove l’avventura e la magia sono sempre dietro l’angolo.

Il 29 dicembre su Rai 1 è il turno di Cenerentola, una rivisitazione live-action del celebre racconto che ha fatto sognare generazioni di spettatori. Una versione moderna ed elegante che sottolinea come la gentilezza e il coraggio possano davvero cambiare il nostro destino, portando un messaggio di speranza e magia.

La notte di San Silvestro, il 31 dicembre, Rai 2 trasmette l’intramontabile classico Gli Aristogatti, una storia allegra e scanzonata che ci porta nella Parigi degli anni ’60, tra gatti aristocratici, musicisti jazz e una valanga di emozioni. Un film perfetto per brindare insieme alla fine dell’anno, con la spensieratezza e il fascino che solo Disney sa regalare.

Infine, il 5 gennaio, in occasione del 60° anniversario, Rai 1 celebra uno dei classici più amati di tutti i tempi: Mary Poppins, con la straordinaria Julie Andrews e Dick Van Dyke. La magia della tata più famosa del mondo arriva per un’ultima volta in queste festività, unendo generazioni intere con il suo messaggio di speranza, fantasia e gioia.

La programmazione natalizia della Rai, con questa straordinaria selezione di storie senza tempo, si trasforma in un emozionante viaggio tra magia e avventura. Che si tratti di live-action o dei classici animati, il Natale 2024 si preannuncia come un'occasione perfetta per godersi, insieme, il fascino eterno dei film Disney.