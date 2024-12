Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 13 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 13 dicembre 2024

Eleni se la prende con Leander e lo accusa di non volersi rassegnare al fatto che lei, ora, sia impegnata con Julian. Il gioco con l’eco che fanno Max e Imani produrrà una svolta importante nel loro rapporto. Erik ha ben compreso che Otto ama Valentina, così lo spinge a comportarsi in un modo più intraprendente. Poco dopo, il ragazzo scopre però che lei è innamorata di Noah. Lale Ceylan, la cugina di Shirin, viene assunta part time da Robert. La ragazza ha subito bisogno di una sistemazione e riesce a trovarla nell’appartamento di Max e Leander. Greta non viene vista mentre ascolta un dialogo durante il quale Noah rivela a Max di avere un rapporto speciale con Valentina… Seguici su Instagram.