Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 4 dicembre 2024

Schneider informa Christoph che per mantenere il Fürstenhof tra i 500 migliori hotel del mondo, è indispensabile una ristrutturazione ecologica totale. Christoph, mentendo, afferma che i lavori sono già iniziati, ma si vede obbligato a chiedere aiuto a Eleni per elaborare rapidamente il progetto. Leander chiede a Markus di supportarlo nel dimostrare la sua innocenza durante il processo. Eleni inizia una relazione con Julian, distruggendo definitivamente le speranze di Leander.

Carolin e Vanessa sono impegnate nei preparativi per il matrimonio e discutono del loro futuro insieme nella casa in Carinzia, ricevuta da Vanessa in dono dal padre. Max è preoccupato all'idea del trasferimento e si sente messo da parte. Nel frattempo, Nicole Alves accetta la posizione di governante, ma affronta difficoltà dovute al rapporto complicato con Robert Saalfeld…