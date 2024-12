Tempesta d’amore: Christoph inganna Eleni e Markus lo smaschera! | Anticipazioni italiane

Per Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) nulla è più importante dell’onestà… e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) dovrebbe saperlo bene! Eppure nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore finirà per tradire la fiducia di quella figlia a cui era da poco riuscito a riavvicinarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Markus in guerra per Eleni

Entrata in scena come figlia prediletta di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer), da cui è stata designata come erede della loro impresa familiare, Eleni ha sempre visto nei genitori dei veri e propri idoli a cui ispirarsi. Dopo il suo arrivo al Fürstenhof, però, la ragazza si è pian piano resa conto che la sua famiglia non è perfetta come sembrava…

Profondamente delusa dalle bugie e dagli intrighi di Markus e Alexandra, la giovane Schwarzbach si è così avvicinata sempre più al suo padre naturale – Christoph – che le ha più volte dimostrato di voler essere sempre sincero con lei. Un rapporto che ha scatenato la gelosia di Markus, riaccendendo la rivalità tra quest’ultimo e l’albergatore.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus smaschera le bugie di Christoph

In questo contesto a dir poco esplosivo Eleni si troverà a lavorare con entrambi i suoi “papà” a due progetti diversi: con Christoph ad un’ambiziosa opera di risanamento ecologico del Fürstenhof e con Markus al lancio della startup di Imani. Ebbene, proprio quest’ultima iniziativa porterà padre e figlia a pianificare un viaggio in Tanzania: un’esperienza destinata inevitabilmente a far avvicinare ulteriormente Eleni all’uomo che l’ha cresciuta.

Il risultato? Terrorizzato all’idea di “perdere terreno” nei confronti del rivale, Christoph boicotterà il viaggio in questione, facendo credere ad Eleni che il loro progetto di risanamento dell’hotel richieda delle scadenze non prorogabili. Purtroppo per l’albergatore, però, Markus scoprirà come stanno davvero le cose e, inutile dirlo, non esiterà a smascherare le bugie del suo nemico giurato di fronte ad Eleni!

Come reagirà quest'ultima di fronte alla prima vera delusione ricevuta da quel padre che aveva appena iniziato ad amare?