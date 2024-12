Tempesta d’amore: Valentina spezza il cuore a Otto! E lui… | Anticipazioni italiane

Una grande delusione è in arrivo per Otto von Arnsberg (Maurice Lattke)! Proprio quando pensava di aver trovato l’amore della sua vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovanotto riceverà infatti una cocente mazzata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto bacia Valentina

Da qualche settimana ormai un nuovo triangolo è nato al Fürstenhof. Perdutamente innamorata di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) – che è però già impegnato con Greta (Laura Osswald) – Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) si è sempre più avvicinata Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), con cui ha stretto una bella amicizia. Peccato solo che – ad insaputa di Valentina – Otto si sia perdutamente innamorato di lei!

Non c’è dunque da stupirsi se il giovane von Arnsberg sta sfruttando ogni occasione per avvicinarsi alla sua amata, arrivando ad usare mezzi poco leciti per far colpo su di lei. Più che i trucchetti, sarà però un gesto di autentica generosità a fare breccia nel cuore della Saalfeld…

Quando Otto la salverà in un importante evento di lavoro permettendo di impressionare tutti (a partire da suo padre), Valentina capirà infatti che il giovanotto è realmente affezionato a lei e lo ringrazierà. E a quel punto lui – sopraffatto dai propri sentimenti – la bacerà appassionatamente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina respinge Otto

Inutile dire che Valentina resterà spiazzata da quel gesto totalmente inaspettato. Una sorpresa che non farà che aumentare quando Otto le farà un’appassionata dichiarazione d’amore!

Confusa, la Saalfeld si prenderà del tempo per elaborare quanto accaduto e, soprattutto, capire cosa vuole davvero il suo cuore. Nonostante abbia sentimenti per Noah, infatti, la ragazza si sentirà decisamente lusingata dalle attenzioni di Otto.

Sarà così che per un istante – complici i consigli di Leander (Marcel Zuschlag) – Valentina penserà di dare una chance a Otto. Le basterà però un incontro con Noah per capire di non essere ancora pronta per un nuovo amore.

E così, benché mortificata, la Saalfeld non avrà altra scelta se non comunicare al suo spasimante di non poter ricambiare i suoi sentimenti. Ma sarà davvero questa la sua ultima parola? Per ora vi anticipiamo che la situazione è destinata a cambiare… Seguici su Instagram.