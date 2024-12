Tradimento, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre 2024

Tradimento, anticipazioni seconda puntata di domenica 8 dicembre 2024

Guzide sta esaminando l’abitazione di una donna coinvolta in un caso su cui è impegnata. Questa casa confina con la seconda residenza di Tarik, dove vivono sua seconda moglie Yesim e la loro figlia. Guzide si insospettisce sentendo la voce del marito provenire dall’edificio e decide di avere un confronto con Yesim. Dopo aver scoperto la triste verità, pianifica la sua vendetta durante un evento.

Guzide smaschera Tarik davanti a amici, parenti e anche di fronte a Yesim e alla loro figlia Öykü, il cui mondo va in pezzi. Oltre al dolore per le menzogne e i tradimenti, arriva la notizia che Oylum ha avuto un incidente in moto ad Ankara, causando la morte di un ciclista. Sconvolta per aver appreso che sua figlia le ha mentito e preoccupata per lei, Guzide si precipita all’ospedale. Fortunatamente, Oylum è in buone condizioni ma necessita del supporto di Guzide, sia come madre che come giudice. La ragazza viene accusata ingiustamente della morte del ciclista, ma il colpevole è Tim. Figlio di un ambasciatore, Tim pensa di poter sfuggire alle conseguenze. Guzide, con l’aiuto indispensabile di Sezai, lo rintraccia e scopre che Tim non possiede alcuna immunità penale e sta tentando di fuggire all’estero. Insieme fanno tutto il possibile per fermarlo. Nel frattempo, Ozan e Kaan cercano di recuperare il denaro perso.

Guzide e Sezai cercano di bloccare l'aereo su cui Tim è salito; egli è sospettato insieme a Oylum dell'omicidio del ciclista a seguito dell'incidente stradale. Dopo aver fornito le loro dichiarazioni, si tiene la prima udienza di Oylum con suo padre Tarik come avvocato; la richiesta di custodia cautelare per la ragazza viene respinta. Tuttavia, questa buona notizia non sembra alleviare le tensioni familiari. Guzide non riesce più a tollerare i segreti del marito e della figlia e affronta entrambi. In seguito, il Giudice decide di prendere una posizione ferma ed espelle il marito infedele da casa. Intanto Ozan cerca fondi per saldare un debito mentre Umit scopre che la sua stessa casa è stata affittata a degli sconosciuti.