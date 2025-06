Tradimento: Azra tenta di ricattare Ipek ma… | Anticipazioni

I continui battibecchi con Yeşim Denizeren (Asena Girişken) spingeranno Azra Yaner (Alize Gördüm) a tentare di procurarsi in modo illecito un po’ di denaro. Non a caso, nelle puntate di Tradimento in onda subito dopo l’estate, la nipote di Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) tenterà di ricattare Ipek Okuyan (Ilayda Cevik). Il piano non andrà però esattamente come aveva previsto…

Tradimento, news: Azra è stanca di Yeşim

Yeşim ha proposto con successo a Azra di continuare a vivere sotto lo stesso tetto suo e di Tarik, con l’impegno di prendersi cura della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) ogni volta che lei deve assentarsi per via della società di catering che condivide con Ümit Özgüder (Cem Sürgit). Col trascorrere degli episodi, Yeşim negherà dunque alla “nipote acquisita” il permesso di prendersi delle giornate libere, ricordandole che, se non vuole più rispettare il patto che hanno sancito, può pure trovarsi un’altra sistemazione.

Visto che non avrà soldi, Azra comincerà dunque a valutare una soluzione alternativa e penserà bene di utilizzare il filmato in grado di incastrare Ipek per l’omicidio di Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), fino a quel momento archiviato dalla polizia come un semplice incidente. Nel filmato si vedrà infatti la figlia di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) spingere dalle scale Serra, in attesa tra l’altro di un figlio da Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin)…

Tradimento, spoiler: Azra tenta di ricattare Ipek ma…

Tuttavia, quello che sembrerà un piano perfetto non porterà ai risultati sperati. Appena vedrà il video in grado di incriminarla, Ipek farà infatti presente a Azra che ormai non ha più nulla da perdere, visto che è stata rinnegata dal padre Sezai e ha perso persino l’amore incondizionato di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender).

Con fare risoluto, Ipek dirà dunque a Azra che non intende darle nemmeno un centesimo e che, se vuole, può addirittura consegnare il video alla polizia. Una reazione, quella della Okuyan, che coglierà alla sprovvista la giornalista, che a quel punto dovrà ingegnarsi per liberarsi dal giogo di Yeşim.

Tradimento, trame: ecco a chi Azra consegna il video di Ipek

Rimasta senza troppe vie da percorrere, Azra deciderà dunque di consegnare il video allo zio Tarik e pretenderà che in cambio le intesti una casa a suo nome. Ovviamente, anche se ciò significherà perdere un immobile di sua proprietà, l’avvocato Yenersoy accetterà subito il video che gli darà la nipote perché, a suo dire, potrà utilizzarlo per allontanare per sempre Sezai dall’ex moglie Güzide (Vahide Percin).

Ma che cosa avrà in mente di fare Tarik nello specifico? E’ molto semplice: durante un incontro, Yenersoy mostrerà il filmato a Sezai e minaccerà di denunciare Ipek alla polizia qualora non dovesse definitivamente uscire dalla vita di Güzide. Resta dunque da capire se Sezai cederà all’ennesimo ricatto del rivale… Seguici su Instagram.