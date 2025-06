Tradimento: Ümit e la cotta per Yeşim | Anticipazioni

Nel corso delle ultimissime puntate di Tradimento, in onda su Canale 5 subito dopo l’estate, Ümit Özgüder (Cem Sürgit) non riuscirà più a tenere nascosta l’evidente cotta che prova per la sua socia Yeşim Denizeren (Asena Girişken). Proprio per questo, il “cuoco” cercherà di dichiarare i suoi sentimenti alla donna, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto…

Tradimento, news: l’agenzia di catering di Yeşim e Ümit è un vero successo

Per prima cosa, è bene chiarire che Ümit si troverà a passare tantissimo tempo con Yeşim per via dell’agenzia di catering che hanno in comune. Grazie ad una serie di commissioni andate bene, i due riusciranno ad ottenere sempre più impieghi e la loro attività imprenditoriale si trasformerà in un vero e proprio successo.

Proprio per via di questa vicinanza, Ümit comincerà pian piano a provare qualcosa per Yeşim, ma ovviamente cercherà di non farsi trasportare troppo da ciò che sente poiché cosciente del fatto che la donna è sposata con l’ormai ex cognato Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu): una saggia intenzione che il fratello di Güzide (Vahide Percin) cercherà di portare avanti almeno finché qualcuno non ci metterà lo zampino…

Tradimento, spoiler: Zeynep consiglia a Ümit di farsi avanti con Yeşim

Possiamo infatti anticiparvi che Zeynep (Canan Ürekil) si renderà conto dell’evidente interesse che Ümit sente per Yeşim e gli consiglierà di farsi avanti. La governante di Güzide ricorderà infatti all’amico che il matrimonio tra la Denizeren e Tarik non è certamente basato sull’amore, motivo per il quale ha senz’altro una possibilità di poterla conquistare con la sua lealtà e dolcezza.

Seppur titubante, Ümit comincerà dunque a dare ascolto alle parole di Zeynep, tant’è che ventilerà pure l’ipotesi di invitare Yeşim a cena per dirle chiaramente ciò che sente e capire se esista una possibilità per loro due di stare insieme.

Tradimento, trame: Ümit invita Yeşim a cena ma…

Alla fine, dopo diversi tentativi maldestri, Ümit riuscirà a telefonare a Yeşim e le chiederà con successo di poter andare a cena con lei. Un invito che, di fatto, non farà altro che aumentare le ansie di Özgüder, visto che la Denizeren si rivolgerà a lui chiamandolo “amico” per tutta la durata della telefonata. Ancora una volta, a dare manforte a Ümit ci penserà Zeynep, che spronerà l’uomo a prenotare un bel ristorante per far passare a Yeşim una bella serata.

L'appuntamento andrà dunque in porto? Occhio perché un altro uomo si farà avanti con Yeşim e renderà a Ümit le cose ancora più complicate…