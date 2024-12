Un posto al sole, anticipazioni 12 dicembre: Roberto decide di affrontare Michele

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 12 dicembre 2024

Alice (Fabiola Balestriere) riprende il suo stage in radio, ma subito riceve un'aspra lezione da Micaela (Gina Amarante). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) affronta seccato Michele (Alberto Rossi), che – ignorando i suoi ordini – ha proseguito come se nulla fosse con l'inchiesta giornalistica sul caporalato. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), a Madrid, fanno progetti per il futuro. Guido (Germano Bellavia) e Cerruti (Cosimo Alberti) tornano a essere amici, grazie anche all'intercessione di Mariella (Antonella Prisco).