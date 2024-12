Un posto al sole, anticipazioni 13 dicembre: Manuela dalla “leggerezza” alla delusione!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 13 dicembre 2024

Ormai il rapporto tra Michele (Alberto Rossi) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è più che mai compromesso, con il giornalista sempre più in difficoltà a gestire il suo lavoro in radio. Le prove di una commedia scolastica con Jimmy (Gennaro De Simone) creerà un bel momento di leggerezza tra lui, Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante); quest'ultima, però, rimarrà delusa anche stavolta. Rossella (Giorgia Gianetiempo) prende una decisione fondamentale per il suo futuro professionale (e non solo).