Un posto al sole, anticipazioni 26 dicembre: Samuel apprende da Nunzio la dura verità!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 26 dicembre 2024

Manuel (Manuel D'Angelo) trascorre la giornata con Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) e Antonio (Eduardo Scafora). Intanto Rosa (Daniela Ioia) deve decidere se accettare o meno l'invito ad uscire del postino Pino (Antimo Casertano). Nunzio (Vladimir Randazzo) riesce finalmente a dire a Samuel (Samuele Cavallo) che la casa in affitto la sta cercando esclusivamente per lui. Come reagirà l'aiuto-chef? Jimmy (Gennaro De Simone) va in confusione perché sia Mina che Cristina appaiono interessate lui, e chiederà consiglio al nonno Renato (Marzio Honorato)…