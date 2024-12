Un posto al sole, anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 dicembre 2024 a venerdì 3 gennaio 2025

Enrica si apre con Rossella, che decide di aiutarla e interviene in suo aiuto, in ospedale, rischiando di inimicarsi definitivamente il primario. Nunzio si mette d’accordo con Diego per liberarsi di Samuel a Capodanno. Michele si prepara alla sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico in radio. Marina sembra decisa a lasciare carta bianca a Ferri per salvaguardare il loro rapporto di coppia. Bice scopre che Massaro la sta seguendo e pensa si tratti di gelosia, mentre l’uomo sta investigando su Troncone.

Si prospetta un ultimo dell’anno molto movimentato e ricco di colpi di scena. Mariella scoprirà la “sorpresa” che Bice ha in serbo per lei, Guido si prepara a festeggiare Capodanno con Claudia. Samuel, invece, sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela dalla testa.

Mariella cerca di far riavvicinare Castrese e Sasà, ma il suo tentativo non sembra avere buon esito. Roberto cerca di rabbonire Marina per continuare a dirigere la radio come meglio crede. Antonio crea l’occasione per un riavvicinamento fra Viola ed Eugenio, Marika cerca di motivare Pino a non rinunciare a Rosa.

Anche grazie all'intercessione di Marika, Rosa accetta un nuovo invito ad uscire da parte di Pino. La crisi tra Salvatore e Castrese, spingerà Mariella a riflettere sulla sua situazione con Guido. Il rapporto tra Alberto e le gemelle, sue inquiline, arriva ad un punto di non ritorno, con lui che minaccia di sfrattarle. E ora?