Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2025

Dopo il bacio con Pino, Rosa dovrà fare i conti con il suo passato e con i sentimenti ancora vivi per Damiano. Luca è fuori Napoli per dei controlli, Giulia rientra dalle vacanze e riceve una notizia spiazzante che riguarda don Antoine. Contrariata dal fatto che Ferri abbia invitato a cena Gennaro Gagliotti e sua moglie senza nemmeno consultarla prima, Marina decide di prendersi una piccola rivincita a spese dei loro ospiti…

Dopo aver saputo da Giulia la notizia che riguarda don Antoine, Rosa cercherà di far ordine nei propri sentimenti e di aprirsi a una nuova possibilità di amare. Dopo la cena con i Gagliotti, Marina chiarirà la propria posizione sulla coppia a Roberto. Michele troverà nuovi stimoli per continuare la propria indagine. Approfittando della partenza della famiglia Sartori, Micaela ne combinerà un’altra delle sue e a pagarne le conseguenze potrebbe essere il povero Samuel.

Sempre più insofferente verso gli squallidi esercizi di potere di Fusco, Rossella cerca di convincere Enrica a sottrarsi al suo giogo. Dopo aver incassato i tentennamenti di Pino dinanzi alla sua richiesta di darle tempo, Rosa riceverà un altro duro colpo. Samuel si impone di resistere ai pressanti tentativi di seduzione di Micaela: riuscirà davvero a non cedere?

Rossella convince Enrica a segnalare il comportamento inappropriato del Dottor Fusco presso la Direzione Sanitaria. Non è un buon momento per Rosa che tra incertezze sentimentali nel suo nascente rapporto con Pino e la difficoltà della scuola serale pare arrancare su tutti i fronti. Dopo l’ennesimo cedimento alla tentatrice Micaela, Samuel non sa più dove sbattere la testa per non ripetere lo stesso errore ma Manuela ha un’idea che potrebbe fare al caso suo.

Il ruolo di Renato come "consigliere sentimentale" di Jimmy comincia a stare sempre più stretto al ragazzino che inizia a soffrire la presenza invadente del nonno tanto da arrivare a un insolito e duro scontro con lui. Delusa dal comportamento di Enrica, che non l'ha supportata nelle sue accuse contro Fusco, Rossella si troverà ad affrontare da sola le conseguenze della sua coraggiosa testimonianza. Spinta da Cerruti a rimettersi in gioco, Mariella decide di chiamare Mimmo che, spiazzandola, rilancia con un appuntamento. Cosa farà Mariella? Accetterà l'invito dell'uomo?