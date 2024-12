Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2024

Appena tornata da Londra, nonostante il disappunto di Ferri e Marina, Alice esce con Vinicio per andare a ballare ma quella che sembra una serata divertente e spensierata rischia di trasformarsi in una brutta disavventura per i due ragazzi. Viola spinge Damiano a rivolgersi ad Eugenio per avere le risorse necessarie per andare a fondo con l’indagine che potrebbe scagionare Pasquale per il tentato omicidio di don Antoine. Nunzio e Rossella arrivano insieme a Madrid.

La vicenda di Pasquale ha fatto riavvicinare Rosa e Luisa, le indagini che Damiano sta conducendo sul vero aggressore di don Antoine sembrano sul punto di fare un notevole passo avanti, ma… Una brutta avventura porterà Alice ad avere un duro scontro con Roberto, ma sarà Marina a fare breccia e far capire alla nipote che è il caso di cambiare atteggiamento e investire seriamente sul proprio futuro. Rossella e Nunzio si godono finalmente il loro amore, Samuel viene preso dall’ansia all’idea di dover gestire da solo la cucina del Vulcano.

Alice sembra intenzionata a seguire i consigli di Marina, Roberto scopre che Michele non sta rispettando i suoi veti editoriali. Damiano arresta il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine scagionando definitivamente Pasquale. Luisa e Rosa sanciscono un’inattesa riconciliazione.

Alice riprende il suo stage in radio, ricevendo una dura lezione da Micaela. Roberto decide di affrontare Michele, che ha ignorato la sua richiesta di non continuare con l’inchiesta giornalistica sul caporalato. Nunzio e Rossella possono finalmente viversi la loro storia d’amore e fanno progetti per il futuro. Anche grazie all’intercessione di Mariella, Guido e Salvatore ritrovano il loro rapporto di amicizia.

Michele e Roberto sono ormai ai ferri corti e la situazione in radio per il giornalista si fa sempre più difficile. Rossella prenderà un'importante decisione che riguarda il suo futuro. Le prove di una commedia che Jimmy dovrà portare in scena con la scuola daranno modo a Manuela di vivere un momento di leggerezza e serenità con Niko e il nipote. Ma la delusione è di nuovo dietro l'angolo.