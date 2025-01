Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: Finn a Ridge, “Liam si intromette troppo!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 28 gennaio 2025

Liam mette in chiaro a Steffy i sentimenti che prova per lei. Assicurandole che non è una reazione alla fine del matrimonio con Hope, dichiara di aver capito l’enorme sbaglio commesso lasciandola andare e, se lei gli dovesse mai dare un’altra chance, stavolta non ripeterà lo stesso errore.

Finn si lamenta con Ridge del fatto che il vero problema che minaccia la sua relazione con Steffy è l'intromissione di Liam. Il suocero però lo sprona ad assumersi le sue responsabilità e a salvare il suo matrimonio. Hope e Brooke parlano della situazione tra Steffy e Finn…