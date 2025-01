Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di venerdì 10 gennaio 2025

Mujgan è costretta ad affrontare una volta per tutte la dura realtà sulla natura di suo figlio Emir. Kemal si rende conto che non può più salvare la sorella. A casa di Leyla e Ayhan tutti stanno dormendo, mentre Asu fugge dall'ospedale psichiatrico. Kemal non trova nessuno in casa ed è piuttosto in difficoltà alla guida dell'auto, per questo motivo chiede aiuto ad Hakan…