Endless love, anticipazioni 21 gennaio: Emir fugge, Zeynep non lo segue!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di martedì 21 gennaio 2025

Emir riesce a intrufolarsi nella casa di Kemal e Nihan per salutare Deniz un’ultima volta. Successivamente, contatta Zeynep e si dirige verso l’ospedale per andarla a prendere. Tuttavia, prima di incontrarlo, Zeynep telefona a Kemal e lascia la chiamata attiva, permettendo a Kemal, con il supporto di Hakan, di rintracciare la posizione di Emir. Nonostante i loro sforzi per raggiungerlo, Emir riesce a fuggire a bordo di un peschereccio poco prima del loro arrivo. Zeynep, invece, sceglie di chiudere definitivamente con lui e rimane a terra… Seguici su Instagram.