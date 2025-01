Endless love, anticipazioni 22 gennaio 2025: Kemal può finalmente riconoscere Deniz

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 22 gennaio 2025

Nonostante la grande delusione provata da Kemal per come sono andate le cose, Ayhan e Zehir gli regalano un camper riuscendo così a sollevargli un minimo il morale. Grazie al camper, Kemal, Nihan e Deniz sono in procinto di partire per la luna di miele. Una volta rientrati, Kemal ottiene un altro ottimo risultato: il nostro protagonista, infatti, affronta l'udienza per il riconoscimento della piccola Deniz e anche lì le cose vanno splendidamente. La serata termina con una cena sontuosa, in cui tutti festeggiano i successi conquistati con tanta fatica.