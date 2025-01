Endless love, anticipazioni 23 gennaio: Emir rapisce Zeynep e Deniz!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 23 gennaio 2025

Emir è fuggito insieme a Baran e dunque ancora una volta riesce a imbrogliare tutti. Nihan e Kemal, pensando di poter stare tranquilli, commettono l'errore di lasciare la piccola Deniz a Zeynep per andare al cinema, ma Emir con un colpo d'astuzia e velocità rapisce entrambe. A quel punto Nihan è nuovamente disperata, mentre Kemal si allea in gran segreto con Hakan e lo fa senza rispettare le regole imposte da Emir. Kemal fa dunque di tutto per salvare sua figlia e sua sorella, ma Emir ormai sembra aver perso definitivamente il controllo…