Endless love, anticipazioni 8 gennaio: Kemal e Nihan decidono di sposarsi!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 8 gennaio 2025

Emir promette a Zeynep che non farà del male a Kemal. Nihan ci resta male quando scopre che non passerà la serata con Kemal perché lui ha impegni urgenti. La ragazza, comunque, riceve strani messaggi che la costringono ad andare in un posto misterioso, dove troverà ad attenderla una grossa sorpresa. Nihan e Kemal sono felici e decidono di sposarsi quanto prima, dunque iniziano i preparativi per le loro nozze.