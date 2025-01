Endless love, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025

Emir, consapevole di non avere alternative dopo il fallimento del suo piano, ha ottenuto dei passaporti falsi per lui e Zeynep, e si prepara alla fuga. Kemal scopre quali sono le intenzioni del suo nemico, e domanda a Zeynep se anche lei ne sia a conoscenza. Ma la donna, che non ha più avuto contatti con Emir, promette a suo fratello di non tradire la sua fiducia.

Emir riesce a entrare di nascosto nella casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto a Deniz. Dopo, contatta Zeynep e si dirige verso l’ospedale per prenderla. Prima di incontrarlo, Zeynep chiama Kemal e lascia la conversazione aperta, permettendo a Kemal, con l’aiuto di Hakan, di rintracciare Emir. Provano a raggiungerlo, ma Emir riesce a scappare su un peschereccio prima del loro arrivo. Al contrario, Zeynep ha deciso di dirgli addio per sempre e rimane a terra.

Nonostante la grande delusione di Kemal per come si sono svolte le cose, Ayhan e Zehir riescono a sollevargli il morale, regalandogli un camper. Con questo, lui, Nihan e Deniz si preparano a partire per la luna di miele. Una volta tornati, Kemal affronta l’udienza per il riconoscimento di Deniz e le cose vanno splendidamente. La serata si conclude con una cena sontuosa, in cui tutti si riuniscono per festeggiare i successi conquistati con tanta fatica.

Emir, dopo aver attuato un piano di fuga alla perfezione insieme a Baran, riesce a imbrogliare tutti. Nihan e Kemal lasciano Deniz a Zeynep per andare al cinema, ma Emir riesce a sorprendere tutti rapendole entrambe. Mentre Nihan si dispera, Kemal si allea segretamente con Hakan, senza rispettare le regole imposte da Emir e fa di tutto per salvare la figlia e la sorella. Emir ormai è fuori controllo e assetato di sangue e sembra che non ci sia più alcuna umanità in lui.

Kemal prova a capire le strategie di Emir andando a trovare Asu, ma senza risultati. Nel frattempo, Hakan mette in atto un piano poco ortodosso per cercare di ottenere informazioni da Mehmet, che si trova in carcere. Nihan cerca l'assistenza della signora Mujgan e, con l'aiuto di Banu, potrebbe avere un indizio per localizzare Emir.