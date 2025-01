Endless Love anticipazioni: Emir fa rapire Nihan, ecco come

Niente fuga all’estero per Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nel corso delle puntate finali di Endless Love. Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) riuscirà infatti a far rapire l’ex moglie a pochi minuti dalla partenza grazie ad un abile stratagemma…

Endless Love, news: Hakan suggerisce a Kemal e Nihan di partire all’estero

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, la storyline partirà quando Emir riuscirà a sfuggire per l’ennesima volta all’arresto e si darà alla latitanza. A quel punto, Hakan (Erhan Alpay) considererà pericoloso per Nihan e Kemal restare in Turchia e suggerirà loro di rifugiarsi all’estero finché non sarà riuscito a mettere in manette Kozcuoğlu.

Una controffensiva che Soydere deciderà di attuare soltanto per mettere in salvo la moglie e la piccola Deniz. E così, dopo aver salutato tutti i loro cari, Kemal e Nihan con la loro bambina faranno i biglietti e si recheranno in aeroporto scortati dalla polizia. Tuttavia, il piano di salvezza avrà al suo interno una vera e propria falla. Adem (Barış Kışlak), uno dei poliziotti più fidati di Hakan, verrà infatti ricattato da Baran, il nuovo scagnozzo di Emir…

Endless Love, spoiler: Nihan viene rapita!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Baran riuscirà a raggiungere Adem e minaccerà di fare del male alla futura moglie. Sotto minaccia, Adem si piegherà quindi al ricatto dell’uomo di Emir e metterà alcune gocce di lassativo in una bevanda che darà a Nihan.

Poco prima del volo, la Sezin comincerà quindi ad avvertire un forte mal di pancia e chiederà di potersi recare alla toilette. Lì, nonostante la sorveglianza di Kemal e del “corrotto” Adem, una falsa donna delle pulizie narcotizzerà Nihan con del cloroformio e la riporrà in un’ampia cesta dei rifiuti. Modalità con la quale riuscirà a raggiungere l’esterno dell’aeroporto e a consegnare la nostra protagonista a Baran.

Endless Love, trame: grande allarme per il rapimento di Nihan

Appena si renderà conto di quanto accaduto, Kemal darà l’allarme. Tuttavia, sarà troppo tardi: Baran riuscirà ad arrivare senza fare fatica nel nascondiglio di Emir. E quest’ultimo incaricherà la sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), appena evasa dalla clinica psichiatrica, di occuparsi di Nihan finché non farà ritorno. Dopo essere stato ferito da Hakan, Kozcuoğlu vorrà infatti recarsi in ospedale – per poi rifuggire – poiché la sua ferita si sarà infettata.

Nel frattempo, Kemal sarà seriamente preoccupato per la sparizione di Nihan e comincerà a pensare che qualcuno della polizia sia stato corrotto proprio da Emir. Dopo varie riflessioni, i suoi sospetti si concentreranno proprio su Adem, ma anche in quel caso non arriverà in tempo.

Seguendo alla lettera le direttive di Baran, Adem andrà in casa Soydere e porterà via da lì Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) con una scusa. Messi in allerta da Kemal, Ayhan (Kerem Alisik) e Zehir (Ugur Aslan) riusciranno a raggiungere i due, ma andranno incontro ad un’altra spiacevole sorpresa: verranno a loro volta rapiti.

Il triplice rapimento porterà alla luce il fatto che Emir ha sapientemente isolato Kemal… ma con quale obiettivo? Seguici su Instagram.