Endless Love anticipazioni: Hakan convince Kemal e Nihan a partire all’estero

Nelle ultimissime puntate di Endless Love, Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) saranno sempre più in pericolo. Non a caso, per impedire a Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) di fare loro del male, il commissario Hakan (Erhan Alpay) suggerirà ai due di lasciare la Turchia e partire all’estero, ovviamente con la piccola Deniz, finché non sarà riuscito ad arrestare l’imprenditore…

Endless Love, news: Emir costringe Nihan a sparare a Kemal

In seguito alle nozze di Nihan e Kemal, il livello massimo di tensione verrà raggiunto quando, dopo aver inscenato una finta latitanza, Emir riuscirà a rapire la neo moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) – ancora sotto shock per la perdita del bambino che aspettava dallo stesso Kozcuoğlu – e Deniz. Ormai completamente impazzito, Emir cercherà poi di bruciare viva Zeynep, in modo tale da attirare Kemal nella casa dove l’avrà rinchiusa e fuggire il più lontano possibile con la bambina.

Un piano machiavellico che riuscirà soltanto in parte. Da un lato Kemal riuscirà a salvare Zeynep. Dall’altro Nihan si metterà sulla tracce dell’ex marito, che preparerà così una controffensiva. In pratica, utilizzando la sua solita astuzia, Emir attirerà Kemal nel luogo in cui si è nascosto.

Approfittando della presenza della Sezin, Emir metterà poi la donna di fronte ad un ultimatum. In che modo? Dopo averle messo una pistola in mano, le dirà che può salvare soltanto uno tra Deniz e il suo amato Soydere. E così, pur con le lacrime agli occhi, Nihan sparerà un colpo a Kemal, che cadrà a terra apparentemente senza vita.

Endless Love, trame: Hakan riesce a ferire Emir

Tutto ciò sarà però il frutto di una vera e propria pantomima. Su suggerimento di Hakan, prima di recarsi sul posto, Kemal avrà infatti indossato un giubbotto antiproiettile. Motivo per il quale si alzerà all’improvviso, dimostrando a Emir che è ancora vivo, quando Hakan e i suoi uomini saranno ormai nei pressi dell’edificio abbandonato pronti per arrestare Kozcuoğlu.

Anche in questo caso, purtroppo per i nostri protagonisti, non tutto andrà per il verso giusto. Anche se Hakan riuscirà a ferirlo ad una spalla, Emir si dirà ancora alla fuga con il suo nuovo scagnozzo e farà perdere le sue tracce.

Endless Love, spoiler: Hakan convince Kemal e Nihan a lasciare la Turchia

Questo a quali tipi di risvolti porterà? Dato che non avrà alcuna pista da seguire, Hakan farà presente a Kemal e Nihan che è ormai altamente pericoloso per loro restare in Turchia. Per tale ragione suggerirà loro di partire all’estero, ovviamente con Deniz, finché non sarà riuscito ad arrestare Emir.

Inizialmente riluttante ad accettare tale escamotage, Kemal darà il suo benestare appena sentirà il parere positivo dei parenti e, dopo aver salutato tutti quanti, preparerà le valigie per recarsi in aeroporto con la figlia e la moglie.

Per evitare qualsiasi fuga di notizie, nessuno verrà informato della destinazione di Nihan, Kemal e Deniz. E Hakan prometterà a tutti quanti di proteggere i tre come se fossero componenti della sua famiglia. Possiamo però anticiparvi che qualcosa sfuggirà al controllo del commissario e gli eventi precipiteranno fino a un punto di non ritorno…