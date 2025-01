Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 28 gennaio: Irene cerca di trattenere Clara!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 28 gennaio 2025

Alfredo si presenta inaspettatamente da Clara, cercando di spiegarle la sua versione dei fatti, ma lei rimane ferma nella sua posizione e non cede. Intanto, grazie a un caso fortuito, Mimmo mostra a Milva un ritratto disegnato da Agata, e la cantante, colpita, decide di voler conoscere la sua talentuosa disegnatrice. Nel frattempo, Elvira annuncia ai suoi superiori di essere incinta.

Tancredi torna a proporre un’offerta di lavoro a Rosa, che però si mostra ancora diffidente nei suoi confronti. Roberto, invece, informa Irene che Clara ha deciso di lasciare il Paradiso, e lei cerca in tutti i modi di convincere la ragazza a restare. Non riuscendoci, si rivolge a Don Saverio per avere il suo aiuto. Nel frattempo, Adelaide continua a nascondere la verità a Marcello riguardo alla sua imminente partenza…. Seguici su Instagram.