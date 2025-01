Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 29 gennaio: Marcello ha una cocente delusione

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 29 gennaio 2025

Don Saverio non ce l'ha fatta a convincere Clara a rimanere a Milano. Nel frattempo, Irene sta elaborando un piano per riavvicinare Alfredo e Clara, e chiede a Marcello un prestito in denaro per realizzarlo. Mimmo e Agata, invece, si preparano a incontrare Milva nel suo studio di registrazione. Adelaide è pronta a partire per Londra, ma continua a mentire a tutti sul suo vero stato di salute, fatta eccezione per Umberto, che all'ultimo la obbliga a confessare la verità. Per Marcello, sarà un'altra cocente delusione…