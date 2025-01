Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 3 gennaio: matrimonio “sfortunato”?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 3 gennaio 2025

Arriva il giorno delle nozze di Salvatore ed Elvira. Gli sposi, molto emozionati, si stanno preparando al matrimonio quando Salvo apprende che il circolo è inagibile: bisogna dunque trovare un’altra soluzione quanto prima. Il Paradiso delle signore decide di non collaborare con la GMM, come richiesto da Odile, e Tancredi prende la notizia come un affronto. Enrico decide di parlare alla piccola Anita della sua storia d’amore con Marta. Intanto, Marcello e Roberto hanno trovato un altro posto per la festa di nozze di Elvira e Salvo. Seguici su Instagram.