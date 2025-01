Il paradiso delle signore 9 dal 13 al 17 gennaio 2025 | Anticipazioni

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2025

Roberto vuole partecipare a una campagna del Ministero della Salute in favore del vaccino contro la poliomielite e Rosa pensa di scrivere un articolo sull’argomento. Alfredo riceve ottime notizie che riguardano il suo cambio. Irene scopre che non può procedere con il ricorso per farsi annullare il debito con il fisco. Enrico viene a sapere che Anita è scappata dal convento di Brescia e si sono perse le sue tracce. All’improvviso, una donna misteriosa ritorna nella sua vita.

Enrico racconta a Marta la storia di Lea Graziani e scopriamo che lei vuole portare Anita a vivere con sé a Venezia. Michelino deve partecipare alla seconda selezione dello Zecchino d’Oro e sua madre Mirella chiede aiuto a Elvira. Tancredi vuole spostare la produzione della collezione economica della GMM in Jugoslavia, ma questo creerà nuovi attriti con Umberto e Odile. Irene decide di chiedere dei soldi al padre, per risolvere i suoi guai col fisco.

Odile scopre che Tancredi sta facendo delle mosse che non si aspettava e chiede aiuto a Rosa per fermarlo. Roberto incarica Agata di disegnare dei fumetti per la campagna vaccinale antipolio. Con i primi proventi del suo cambio, Alfredo decide di fare un regalo a Clara, che non sarà un regalo qualunque. Anita non vuole tornare dalle suore e chiede a Enrico di andare a Venezia e stare con Lea.

Irene scopre che il padre non può più prestarle i soldi per pagare il suo debito col fisco e ne parla con Alfredo. Marcello ha trovato un editore che pubblicherà l’articolo di Rosa contro Tancredi. Per caso, Mirella sente Anita parlare con Michelino e indicare Enrico come suo padre e non come suo zio, come è stato fatto credere a tutti. Nel frattempo, Enrico si confronta con Lea: non vuole che sua figlia vada a Venezia.

I disegni di Agata per la campagna sul vaccino antipolio convincono Roberto. Enrico ha preso la sua decisione se affidare o meno Anita a Lea. Alfredo si offre di aiutare Irene: pagherà lui il suo debito con il fisco ma, nel momento in cui glielo comunica, tra i due scatta un abbraccio che viene visto da Clara. Nel frattempo, è uscito l’articolo di Rosa contro Tancredi e Sant’Erasmo ne subisce le conseguenze. Adelaide decide di garantire tutta la copertura finanziaria a favore di Umberto in modo che lui possa riprendere la maggioranza della GMM e arginare, così, Tancredi. Seguici su Instagram.