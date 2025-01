Il paradiso delle signore, anticipazioni 9 gennaio: tra Irene e il fisco si mette male…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 9 gennaio 2025

Irene (Francesca Del Fa) rivela a Clara (Elvira Camarrone) di essere in ansia per il suo problema con il fisco: la pendenza è pesantissima. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) si fa leggere i tarocchi dalla cartomante, cedendo così alla curiosità. Tancredi (Flavio Parenti) annuncia a Odile (Arianna Amadei) che cercherà un nuovo direttore commerciale e fa in modo anche di non assecondare le richieste di Umberto (Roberto Farnesi). Infine, Irene incontra l'esattore del fisco, ma l'incontro prende una brutta piega…