Il paradiso delle signore anticipazioni: Clara lascia Milano (felice)!

Nelle ultime settimane i telespettatori de Il paradiso delle signore hanno visto accelerare parecchio le trame relative a Clara Boscolo, il personaggio interpretato dalla giovane attrice Elvira Camarrone. In particolare, abbiamo assistito a diversi fraintendimenti ed equivoci che hanno rischiato di guastare per sempre il rapporto di amicizia tra Clara ed Irene Cipriani (Francesca Del Fa), ma alla fine vedrete che tutto andrà a posto!

Eh sì: proprio a fine mese le due ragazze faranno pace e Clara conquisterà una volta per tutte il cuore di Alfredo (Gabriele Anagni), fresco peraltro di una proposta lavorativa in Belgio. E anche la Boscolo avrà intanto deciso che la sua parabola al Paradiso è terminata e deciderà di lasciare Milano, non senza aver prima vissuto qualche ultima bella sorpresa…

Lieto fine, insomma, per Clara, che ovviamente seguirà il destino della sua interprete e uscirà di scena. Alfredo, invece, avrà nei prossimi mesi una presenza un po’ “a intermittenza” ma non scomparirà del tutto dal grande magazzino milanese. Seguici su Instagram.