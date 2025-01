Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2025

Rosa decide di accettare la proposta di Tancredi di pubblicare un articolo per il suo giornale, ma solo a delle condizioni. Gli Amato scoprono il motivo per cui Luisa, la madre di Elvira, non vuole tornare a casa: è convinta che Andrea, suo marito, l’abbia tradita con la giovane segretaria assunta da poco nel suo ufficio. Irene ha bisogno di una nuova venere per sostituire Clara e affigge un annuncio in Caffetteria, ma anche alla GMM sono alla ricerca di una nuova commessa. Nel frattempo, Umberto conferisce a Odile il ruolo di direttrice della GMM, ma per la ragazza le novità non sono finite. Agata e Delia fanno una sorpresa a Irene rimasta sola dopo la partenza di Clara.

Al Paradiso hanno inizio le prime selezioni per la scelta della nuova venere e Irene, assistita da Delia, si appresta a esaminare le ragazze che si sono presentate. Intanto alla GMM hanno già trovato una nuova commessa: si chiama Rita Marengo. Mimmo confessa ad Agata di averla vista con Roberto, ma le promette che non lo dirà a nessuno. Nel frattempo, però, da una chiacchierata con Roberto, Agata capisce che Concetta ha intuito qualcosa sulla loro serata a teatro ed è costretta a confessare alla madre la verità.

Concetta promette di coprire Agata con il padre, a patto che lei stia alla larga da Roberto. Nel frattempo, Irene, che ha difficoltà a trovare una sostituta di Clara, conosce Rita, la commessa in prova alla GMM, e ne rimane colpita. Roberto e Marcello non vedono di buon occhio la scelta di Rosa di scrivere un articolo per un giornale di Tancredi. Enrico sente la mancanza di Anita e Marta gli propone un viaggio a Venezia in occasione del carnevale, dove lui potrà riabbracciare la figlia. Ciro vede Agata e Mimmo discutere e si insospettisce, tanto che costringe Concetta a raccontargli tutto.

Dopo aver scoperto la verità su Agata, Ciro è molto arrabbiato con la figlia e la tiene in punizione. Intanto la convivenza di Salvo ed Elvira con la signora Gallo si fa sempre più difficile. Irene vorrebbe Rita come venere del Paradiso e la convince a fare una prova. Nel frattempo, l’articolo di Rosa pubblicato sul giornale di Tancredi riscuote grande successo e lui, sempre più colpito dalla ragazza, cerca di portarla dalla sua parte.

Rosa scopre che Tancredi ha compiuto una buona azione, dopo che lei ha pubblicato l'articolo sul suo giornale. Nel frattempo, Umberto propone a Tancredi di allearsi per realizzare nuovi affari insieme sfruttando gli effetti che quell'articolo può avere sull'opinione pubblica. Il padre di Elvira chiede aiuto a Salvatore per riportare la moglie a casa, ma i due litigano di nuovo. Intanto Rita viene assunta al Paradiso: Irene è sicura di aver puntato sul cavallo giusto, ma la ragazza ha un grosso segreto da nascondere.