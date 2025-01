Il paradiso delle signore: Botteri e Giulia Furlan sempre più vicini!

A Il paradiso delle signore, dopo la partenza di Clara (Elvira Camarrone), il grande magazzino rimarrà sotto personale e Irene (Francesca Del Fa) sarà bravissima a trovare una nuova Venere in pochi giorni: sarà così che arriverà Rita Marengo (Chiara Dell’Omodarme).

Occhio però: al suo primo giorno di lavoro, Rita “stranamente” inizierà subito a cercare informazioni sulla nuova collezione di Botteri (Luca Ferrante) e nel frattempo Tancredi (Flavio Parenti) informerà Giulia (Marta Mazzi) del vero ruolo della Venere: la new entry è una pedina nel piano del Conte per distruggere il Paradiso.

Rita continuerà infatti a voler ottenere notizie utili sulla prossima collezione di Gianlorenzo; quest’ultimo, invece, inizierà ad avvicinarsi alla sua ex, Giulia Furlan, che sarà sempre meno intenzionata a tradirlo.

Lo stesso Botteri sarà intanto sempre più in confidenza con Concetta (Gioia Spaziani) e le parlerà della sua relazione passata con Giulia: chissà che il consiglio e l’occhio di una donna e mamma non possano essere importanti per lo stilista…

Nonostante Gianlorenzo conosca perfettamente la situazione, aiuterà la stilista della Galleria Milano Moda – in procinto di partecipare a un evento al Circolo – a mettere un vestito particolarmente complicato. Che sia l’inizio non soltanto di una collaborazione creativa? Seguici su Instagram.