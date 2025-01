Il paradiso delle signore: Ciro infuriato con Agata, ecco perché | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, il ritorno di Mimmo (Vito Amato) e il desiderio di Ciro (Massimo Cagnina) di vederlo al fianco della figlia Agata (Silvia Bruno) crea problemi a casa Puglisi: Mimmo confesserà alla Venere artista di averla vista con Roberto (Filippo Scarafia), ma le prometterà di non dirlo a nessuno. Nel frattempo, però, da una chiacchierata con Landi, Agata capirà che Concetta (Gioia Spaziani) ha intuito qualcosa sulla loro serata a teatro ed sarà costretta a confessare alla mamma la verità.

Basterà la complicità tra madre e figlia a salvare la situazione? Concetta prometterà di coprire Agata con il padre a patto che lei stia alla larga da Roberto, e questo sarà già un ottimo punto di partenza; peccato però che l’impeto dei giovani li farà tradire nonostante l’impegno di mamma Concetta: Ciro, infatti, vedrà Agata e Mimmo discutere e si insospettirà, tanto da costringere Concetta a raccontargli tutto.

Dopo aver scoperto la verità su Agata, Ciro sarà molto arrabbiato con la figlia e la terrà in punizione: ce la farà la giovane a far cambiare idea al padre e vivere la sua vita come desidera?