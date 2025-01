My home my destiny, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025

Tarik invita Nermin a cena, ma lei ha già un impegno: la cena di degustazione del ristorante che aprirà prossimamente. Invece di rifiutare, Nermin propone a Tarik di accompagnarla, e lui accetta. Nel frattempo, Savas è ancora di pessimo umore dopo una discussione avuta con Emine. Baris decide di parlargli, ma prima di affrontare l’argomento, Emine gli chiede aiuto per indagare su Tarik, che ultimamente si è comportato in modo strano. Savas, per dare una mano al fratello, accetta di organizzare una cena a casa loro per quella sera. Zeynep, nel frattempo, decide di invitare anche Nesrin.

Durante la cena al ristorante, Ali Riza mostra chiaramente di non apprezzare l’atteggiamento di Tarik. A casa di Baris, invece, Emine e Savas riescono a chiarirsi. Tuttavia, Emine non si sforza minimamente di nascondere il suo fastidio per la presenza di Nesrin durante la cena. Una volta terminata, Nesrin propone di giocare al gioco della bottiglia e, appena ne ha l’occasione, cerca di intromettersi tra Zeynep e Baris, invitando quest’ultimo a ballare. Seguici su Instagram.