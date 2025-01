My home my destiny, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2025

Zeynep decide di sposare Baris e gli propone di accelerare le cose. L’uomo all’inizio è felicissimo, ma purtroppo ascolta per caso una parte di conversazione di Zeynep, fuori contesto, dalla quale lui evince che la giovane è ancora molto turbata dal suo passato e non è ancora pronta per pensare al matrimonio.

Baris decide così di andarsene e non risponde più al telefono a Zeynep, ignara di ogni cosa. Nel frattempo, Ali Riza e Sultan dichiarano il loro amore e si domandano come fare per dirlo alle rispettive famiglie… Seguici su Instagram.