My Home My Destiny anticipazioni: Sultan e Ali Riza, doppia confessione!

Non sarà soltanto il matrimonio tra i protagonisti Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Bariş Tunahan (Engin Öztürk) ad occupare le ultimissime puntate di My Home My Destiny. I riflettori, infatti, saranno puntati anche sulla coppia agé formata da Sultan (Hülya Duyar) e Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), da tempo invaghiti l’una dell’altro. Una trama che fortunatamente avrà un risvolto positivo…

My Home My Destiny, news: Sultan vuole uscire allo scoperto

Tutto partirà quando Ali Riza comincerà a manifestare un po’ di disappunto a Sultan, sottolineando che non è più un ragazzino e non deve certo nascondersi ogni volta che vuole passare del tempo con lei. Una lamentela che lo zio di Baris e Savaş (Kaan Altay Köprülü) rivolgerà alla donna per un motivo ben specifico: Sultan farà infatti di tutto per evitare di farsi vedere in sua compagnia dalle amiche Nermin (Senan Kara) e Sakine (Zuhal Gencer).

Data l’imminente apertura del ristorante, voluta da Nermin e con Sakine e Ali Riza come suoi soci, Sultan non potrà quindi fare a meno di interrogarsi sui suoi sentimenti e per tale ragione comprenderà che i suoi dubbi sono alimentati soltanto da una cosa, ossia che la figlia Emine (Naz Göktan) possa non accettare il fatto che Ali Riza le abbia chiesto di diventare suo marito.

My Home My Destiny, spoiler: Sultan confessa a Emine che vuole sposare Ali Riza

Per questo, dopo essersi confrontata con Ali Riza sulla faccenda, Sultan troverà finalmente il coraggio di sincerarsi completamente con Emine. Attraverso un discorso strampalato, che interromperà più volte per paura del giudizio della figlia, Sultan confesserà finalmente a Emine che sta frequentando Ali Riza e che vuole sposarlo.

Quale sarà però la reazione di Emine? Mostrerà felicità di fronte alla dichiarazione della madre oppure opporrà resistenza? Fortunatamente, Emine sarà al settimo cielo quando capirà che la madre è felice al fianco di Ali Riza. E così, dopo aver sottolineato che vuole molto bene allo zio di Bariş e Savaş, Emine darà il suo benestare per l’unione.

My Home My Destiny, trame: le reazioni di Bariş e Savaş

Negli stessi momenti, anche Ali Riza parlerà per la prima volta ai nipoti Bariş e Savaş di ciò che sente per Sultan. Come nel caso di Emine, i due Tunahan saranno contenti per lo zio e gli diranno di sposare Sultan il prima possibile, se è la donna che lo rende davvero felice e con la quale intende passare il resto della sua vita.

Insomma, tutto sembrerà procedere per il verso giusto e resteranno da informare sul nuovo matrimonio soltanto Zeynep, Nermin e Sakine. Il lieto epilogo per la coppia è dunque vicino oppure succederà dell’altro in grado di sparigliare ancora le carte? Seguici su Instagram.