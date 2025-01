My Home My Destiny anticipazioni: Tarik fa un passo falso con Nermin?

Quando si attua una vendetta bisogna ponderare ogni mossa, altrimenti il piano rischia di saltare da un momento all’altro. È ciò che capiterà all’impostore “Tarik” (Fırat Doğruloğlu) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. L’amante segreto di Gülbin (Gülcan Arslan) farà un passo falso che rischierà di compromettere la vendetta avviata dalla ragazza ai danni della madre Sakine (Zuhal Gencer) e della sorella Zeynep (Demet Ozdemir).

My Home My Destiny, news: il piano di Gülbin procede ma…

Dopo essersi fatta assumere alla Lotus Group con l’identità fittizia di “Nesrin“, Gülbin continuerà a seguire alla lettera tutti gli ordini di Meltem (Hilal Uysun), l’amante di Ekrem, il padre adottivo di Zeynep. E per farlo potrà contare sulla vicinanza di Tekin, presentato a tutti quanti con il falso nome di “Tarik” ed assunto dalla sorella e da Nermin con mansione di consulente aziendale.

Zeynep si impegnerà dunque per diventare una buona amministratrice delegata per dimostrare a Nermin che può fidarsi di lei per la gestione della Lotus. Dal canto suo, Gülbin vivrà invece un momento di forte difficoltà quando rischierà di incontrare in azienda la madre Sakine. Certa del fatto che la donna potrebbe riconoscerla, anche se non la vede da quando aveva 15 anni, Gülbin riuscirà a non incrociarla, ma confiderà a “Tarik” il suo timore.

My Home My Destiny, spoiler: Tarik fa un passo falso con Nermin?

Inconsapevole del fatto che Bariş Tunahan (Engin Ozturk) abbia chiesto al fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü) notizie sul suo passato, “Tarik” cercherà di avvicinarsi a Nermin. Mossa che farà poiché parte integrante dell’imbroglio studiato con Gülbin e Meltem. Tuttavia, in una determinata circostanza, Tekin forzerà un po’ troppo la mano.

Convinto erroneamente di aver fatto breccia nel cuore della sua “preda”, “Tarik” si comporterà in maniera piuttosto audace con Nermin. Senza pensare alle conseguenze, la inviterà infatti a cena – ricevendo un no come risposta – e le sfiorerà una mano per farle capire che è interessato a lei. Gesti che si riveleranno dei veri e propri autogol.

My Home My Destiny, trame: Tarik fa marcia indietro…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Nermin si rifugerà nel ristorante, lo stesso che starà per aprire insieme a Sakine, Sultan (Hülya Duyar) e Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış). Turbata dal modo di fare troppo sfrontato del consulente aziendale, Nermin eviterà quindi di rispondere alle successive telefonate di “Tarik”.

A quel punto, al truffatore non resterà altro da fare se non adottare un’altra strategia. Strigliato sia da Meltem che da Gülbin, Tekin si troverà costretto a scusarsi con Nermin e le prometterà che da quel momento in avanti si comporterà in maniera esclusivamente professionale. Almeno finché lei lo vorrà.

Un diversivo che “Tarik” utilizzerà per riguadagnarsi la fiducia della madre adottiva di Zeynep. Anche se rappresenterà una vera e propria prima falla nella macchinazione pensata da Meltem per privare ancora una volta Nermin – e di conseguenza Zeynep – della Lotus Group. Seguici su Instagram.